Россия и Украина обменялись телами погибших военных

В результате нового обмена Россия вернула тела 45 погибших военнослужащих. Об этом сообщил в интервью РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам военной операции.

В свою очередь, Украине были переданы тела 757 погибших солдат.