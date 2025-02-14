Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Саралиев: Россия вернула тела 45 погибших военных
В результате нового обмена Россия вернула тела 45 погибших военнослужащих. Об этом сообщил в интервью РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам военной операции.
В свою очередь, Украине были переданы тела 757 погибших солдат.
Последний обмен телами состоялся в конце января: 24 числа Россия вернула 49 тел своих военнослужащих, а Украина получила 757 тел.
А ранее Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 150 на 150, ранее сообщили российские военкоры. Это уже второй обмен в 2025 году. Первый состоялся 15 января. Тогда Россия при посредничестве ОАЭ вернула домой 25 военнослужащих, взамен ВСУ переданы тоже 25 военнопленных.
ТАСС / Александр Река