Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 09:29

Российские пилоты в воздушном бою сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские военные лётчики за сутки сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в воздушном бою, а также уничтожили пять бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 БПЛА противника. Об этом докладывает Минобороны России в сводке 10 марта.

«Средствами ПВО сбиты в воздушном бою самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 БПЛА самолётного типа», — доложили в министерстве.

За время СВО добычей наших ВС стали 657 украинских самолётов, 283 вертолёта, 45 927 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня. Также на счету российских военных 22 403 уничтоженных орудий полевой артиллерии ВСУ и миномётов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Life.ru стало известно, что российские истребители вступили в ракетный бой с украинскими F-16. Обмен ударами происходил на большой дистанции. Со стороны наших лётчиков обошлось без потерь, а о судьбе экипажей противника точных данных нет — сведения поступают противоречивые.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Андрей Бражников
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