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Регион
19 марта, 18:39

Трамп ответил на мольбу Зеленского о поставках допсредств ПВО

Белый дом: Трамп согласился работать с Зеленским над поставкой ЗРК Patriot

Американский лидер Дональд Трамп ответил на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО. Хозяин Белого дома согласился работать с экс-комиком над снабжением Украины зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Это следует из совместного заявления госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Его зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе регулярного брифинга.

В ходе телефонного разговора Зеленский попросил США о дополнительных поставках средств ПВО, в частности Patriot. Республиканец согласился работать над тем, что имеется, «особенно в Европе».

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Ранее сообщалось, что Трамп поговорил по телефону с Зеленским. Их «очень хороший разговор» продолжался около часа. Как заявил американский лидер, в ходе звонка они обсудили прошедший накануне разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы согласовать запросы и потребности» Москвы и Киева.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Алена Пенчугина
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