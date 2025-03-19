Трамп ответил на мольбу Зеленского о поставках допсредств ПВО

Американский лидер Дональд Трамп ответил на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО. Хозяин Белого дома согласился работать с экс-комиком над снабжением Украины зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Это следует из совместного заявления госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Его зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе регулярного брифинга.

В ходе телефонного разговора Зеленский попросил США о дополнительных поставках средств ПВО, в частности Patriot. Республиканец согласился работать над тем, что имеется, «особенно в Европе».