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19 марта, 18:08

В Белом доме определились с передачей разведданных Киеву

Белый дом: США продолжат передавать Киеву разведданные для обороны

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация США продолжит передавать Украине разведывательную информацию оборонительного характера. Её заявление прозвучало на регулярном брифинге.

«Предоставление Украине разведывательных данных в том, что касается обороны, продолжится», — уточнила Ливитт.

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Ранее американские СМИ сообщили, что США приняли решение остановить передачу разведывательной информации Киеву. Речь шла о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России. При этом журналисты отмечали, что подпольная передачи информации продолжается. На прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялась встрече делегаций США и Украины, после которой Вашингтон объявил о возобновлении передачи разведданных.

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Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Алена Пенчугина
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