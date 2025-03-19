В Белом доме определились с передачей разведданных Киеву
Белый дом: США продолжат передавать Киеву разведданные для обороны
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация США продолжит передавать Украине разведывательную информацию оборонительного характера. Её заявление прозвучало на регулярном брифинге.
«Предоставление Украине разведывательных данных в том, что касается обороны, продолжится», — уточнила Ливитт.
Ранее американские СМИ сообщили, что США приняли решение остановить передачу разведывательной информации Киеву. Речь шла о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России. При этом журналисты отмечали, что подпольная передачи информации продолжается. На прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялась встрече делегаций США и Украины, после которой Вашингтон объявил о возобновлении передачи разведданных.
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