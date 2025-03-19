В Белом доме определились с передачей разведданных Киеву

Ранее американские СМИ сообщили, что США приняли решение остановить передачу разведывательной информации Киеву. Речь шла о сведениях, которые позволяли ВСУ наносить удары вглубь России. При этом журналисты отмечали, что подпольная передачи информации продолжается. На прошлой неделе в Саудовской Аравии состоялась встрече делегаций США и Украины, после которой Вашингтон объявил о возобновлении передачи разведданных.