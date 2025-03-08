США продолжают подпольно помогать Украине, отправляя разведданные

США продолжают отправлять необходимые разведывательные данные Украине. Киев до сих пор получает информацию необходимую для обороны страны. Однако ЦРУ и ФБР прекратили делиться данными, передаёт Fox News со ссылкой на анонимные источники.

«У Украины было одно единственное преимущество перед Россией: информационное превосходство. Если бы его не было, Киев оказался бы в беде», — заявил научный сотрудник по вопросам обороны в Институте Хадсона Джан Касапоглу.