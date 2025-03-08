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8 марта, 13:57

США продолжают подпольно помогать Украине, отправляя разведданные

Fox News: Киев до сих пор получает от США разведданные для обороны

США продолжают отправлять необходимые разведывательные данные Украине. Киев до сих пор получает информацию необходимую для обороны страны. Однако ЦРУ и ФБР прекратили делиться данными, передаёт Fox News со ссылкой на анонимные источники.

«У Украины было одно единственное преимущество перед Россией: информационное превосходство. Если бы его не было, Киев оказался бы в беде», — заявил научный сотрудник по вопросам обороны в Институте Хадсона Джан Касапоглу.

Временная приостановка передачи разведданных создаст дисбаланс для Украины, ВСУ будут вынуждены занять исключительно оборонительную позицию, уверен экс-офицер военной разведки Мэтью Шумейкер. Он также предположил, что такой шаг может быть выгоден президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил приостановить всю иностранную помощь от США на 90 дней. Вслед за этим указом в Европе развернули колонны с военной техникой, которые направлялись на Украину. Также самолёты с оружием для Киева вернулись на свои базы. США также запретили Лондону делиться с Киевом разведанными, полученными из Вашингтона.

В НАТО изучают последствия приостановки обмена разведданными с Киевом
В НАТО изучают последствия приостановки обмена разведданными с Киевом
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Shutterstock / FOTODOM / Dana Creative Studio

Полина Никифорова
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