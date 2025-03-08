В НАТО изучают последствия приостановки обмена разведданными с Киевом

В настоящее время НАТО изучает варианты борьбы с последствиями объявления США о приостановке в обмене разведданными с Украиной. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

«Союзники по НАТО обсуждают, как справиться с объявлением США о паузе в обмене разведданными с Украиной», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что членам Североатлантического альянса не запрещено делиться с Украиной некоторыми американскими разведданными. Однако подобный обмен может быть очень ограниченным. Экс-помощник генсека НАТО Камиль Гранд назвал пагубным решение США. По его словам, сокращение поставок оружия будет иметь масштабные последствия только через несколько месяцев и может быть частично смягчено европейцами.