Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии задался вопросом, как НАТО может быть связано с атаками на Россию. По его мнению, запрет президента США Дональда Трампа предоставлять западным странам американскую разведывательную информацию вызывает серьёзные размышления.

«Получается, что страны НАТО больше не скрывают своего участия в атаках на российские территории?» — задался вопросом Дизен, комментируя статью в Daily Mail.