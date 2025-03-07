Западный профессор уколол НАТО после запрета Вашингтона делиться с Киевом разведдаными
Профессор Дизен задался вопросом о причастности НАТО к атакам на Россию
Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии задался вопросом, как НАТО может быть связано с атаками на Россию. По его мнению, запрет президента США Дональда Трампа предоставлять западным странам американскую разведывательную информацию вызывает серьёзные размышления.
«Получается, что страны НАТО больше не скрывают своего участия в атаках на российские территории?» — задался вопросом Дизен, комментируя статью в Daily Mail.
По данным издания, британские ракеты Storm Shadow утратили свою эффективность после того, как Трамп ограничил Украину в доступе к разведданным союзников.
Напомним, Трамп приказал приостановить всю иностранную помощь от США на 90 дней. Вслед за этим указом в Европе развернули колонны с военной техникой, которые направлялись на Украину. Также самолёты с оружием для Киева вернулись на свои базы. США также запретили Лондону делиться с Киевом разведанными, полученными из Вашингтона.
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