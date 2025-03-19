«Неадекватные требования»: Зеленский снова высказался о 30-дневном перемирии
Зеленский: Без разведданных США Киев теряет точность полёта и выхода баллистики
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что без американских разведданных Украина теряет точность полёта и выхода баллистики. По его мнению, Россия предъявляет «неадекватные требования».
«Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Для чего ему бороться, чтобы президент Трамп остановил передачу этой информации? <...> Путин хочет, чтобы мы не видели, когда летит баллистика по украинским гражданским. Все это говорит о желании продолжать войну», — приводят слова экс-комика местные СМИ.
Он также уточнил, что в переговорах не нужно идти на уступки. По его мнению, помощь и поддержку Украине необходимо усиливать для того, чтобы Киев был готов к любым «сюрпризам Путина».
Тем временем Зеленский находится на стадии отрицания в вопросе признания утраченных территорий российскими. Главарь киевского режима заявил, что Незалежная станет отвергать все предложения касательно данного аспекта. Любые беседы касательно утраты территорий будут отвергаться Украиной на начальном этапе.
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