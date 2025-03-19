Разговор Путина и Трампа
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Регион
19 марта, 13:27

«Неадекватные требования»: Зеленский снова высказался о 30-дневном перемирии

Зеленский: Без разведданных США Киев теряет точность полёта и выхода баллистики

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что без американских разведданных Украина теряет точность полёта и выхода баллистики. По его мнению, Россия предъявляет «неадекватные требования».

«Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Для чего ему бороться, чтобы президент Трамп остановил передачу этой информации? <...> Путин хочет, чтобы мы не видели, когда летит баллистика по украинским гражданским. Все это говорит о желании продолжать войну», — приводят слова экс-комика местные СМИ.

Он также уточнил, что в переговорах не нужно идти на уступки. По его мнению, помощь и поддержку Украине необходимо усиливать для того, чтобы Киев был готов к любым «сюрпризам Путина».

Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Тем временем Зеленский находится на стадии отрицания в вопросе признания утраченных территорий российскими. Главарь киевского режима заявил, что Незалежная станет отвергать все предложения касательно данного аспекта. Любые беседы касательно утраты территорий будут отвергаться Украиной на начальном этапе.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Алена Пенчугина
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