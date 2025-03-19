«Неадекватные требования»: Зеленский снова высказался о 30-дневном перемирии

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что без американских разведданных Украина теряет точность полёта и выхода баллистики. По его мнению, Россия предъявляет «неадекватные требования».

«Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Для чего ему бороться, чтобы президент Трамп остановил передачу этой информации? <...> Путин хочет, чтобы мы не видели, когда летит баллистика по украинским гражданским. Все это говорит о желании продолжать войну», — приводят слова экс-комика местные СМИ.

Он также уточнил, что в переговорах не нужно идти на уступки. По его мнению, помощь и поддержку Украине необходимо усиливать для того, чтобы Киев был готов к любым «сюрпризам Путина».