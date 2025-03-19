Зеленский находится на стадии отрицания в вопросе признания утраченных территорий российскими
Зеленский: Украина не признает утраченные территории частью России
Киевский режим никогда не признает утраченные территории российскими. Они станут отвергать все предложения касательно данного аспекта. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Для Украины признание украинских территорий российскими — «красная линия», мы на это не пойдём», — подчеркнул Зеленский.
Главарь режима добавил, что любые беседы касательно утраты территорий будут отвергаться Киевом на начальном этапе.
Напомним, состоялся важный телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и американского президента. Политики проговорили несколько часов, в ходе которых затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений и Украину. Путин заявил Трампу, что основным условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения путём дипломатии должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
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