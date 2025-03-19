Киевский режим никогда не признает утраченные территории российскими. Они станут отвергать все предложения касательно данного аспекта. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Для Украины признание украинских территорий российскими — «красная линия», мы на это не пойдём», — подчеркнул Зеленский.

Главарь режима добавил, что любые беседы касательно утраты территорий будут отвергаться Киевом на начальном этапе.