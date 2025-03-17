Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

Представители США и Украины поговорили о потенциальных территориальных уступках с украинской стороны. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время очередного брифинга для прессы.

«Я не буду говорить с этой трибуны о том, где проходят эти линии или о других подробностях. Неразумно будет с моей стороны забегать вперёд перед разговором президента США с президентом России завтра», — добавила Ливитт.