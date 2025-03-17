Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира
В Белом доме сообщили об обсуждении с Киевом вопроса уступок территорий
Представители США и Украины поговорили о потенциальных территориальных уступках с украинской стороны. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время очередного брифинга для прессы.
«Я не буду говорить с этой трибуны о том, где проходят эти линии или о других подробностях. Неразумно будет с моей стороны забегать вперёд перед разговором президента США с президентом России завтра», — добавила Ливитт.
Она отметила, что тему вопроса уступок в диалоге с украинской стороной поднимала команда Дональда Трампа.
Напомним, президент США собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта. Кремль подтвердил, что диалог состоится, но не раскрыл детали. Там также подчеркнули, что на повестке будут вопросы глобального характера, а также тезисы по конфликту на Украине.
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