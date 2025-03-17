Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 18:32

Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

В Белом доме сообщили об обсуждении с Киевом вопроса уступок территорий

Представители США и Украины поговорили о потенциальных территориальных уступках с украинской стороны. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время очередного брифинга для прессы.

«Я не буду говорить с этой трибуны о том, где проходят эти линии или о других подробностях. Неразумно будет с моей стороны забегать вперёд перед разговором президента США с президентом России завтра», — добавила Ливитт.

Песков назвал предстоящий разговор Путина и Трампа важным шагом, задающим тон
Песков назвал предстоящий разговор Путина и Трампа важным шагом, задающим тон

Она отметила, что тему вопроса уступок в диалоге с украинской стороной поднимала команда Дональда Трампа.

Напомним, президент США собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта. Кремль подтвердил, что диалог состоится, но не раскрыл детали. Там также подчеркнули, что на повестке будут вопросы глобального характера, а также тезисы по конфликту на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar