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Регион
19 марта, 18:00

В Белом доме заявили о настрое Трампа урегулировать конфликт на Украине «раз и навсегда»

Белый дом: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине раз и навсегда

Конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы у власти в США находился нынешний президент Дональд Трамп. Он решительно намерен положить конец этой ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Он полон решимости завершить это раз и навсегда. <...> Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своего народа», — завила Ливитт.

В ходе беседы президент России Владимир Путин и лидер США пришли к выводу, что ситуация должна закончится «долгосрочным миром», уточнила пресс-секретарь.

Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики поговорили впечатляющие два с половиной часа, это стало самым длительным диалогом в истории отношений между Россией и США. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Сегодня Трамп созванивался с Владимиром Зеленским. Их разговор длился около часа. Лидер США заявил, что в скором времени будет опубликовано точное описание обсуждённых пунктов.

У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным
У Трампа назвали вероятное место встречи с Путиным
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Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Полина Никифорова
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