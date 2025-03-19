В Белом доме заявили о настрое Трампа урегулировать конфликт на Украине «раз и навсегда»

Конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы у власти в США находился нынешний президент Дональд Трамп. Он решительно намерен положить конец этой ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«Он полон решимости завершить это раз и навсегда. <...> Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своего народа», — завила Ливитт.