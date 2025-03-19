В Белом доме заявили о настрое Трампа урегулировать конфликт на Украине «раз и навсегда»
Белый дом: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине раз и навсегда
Конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы у власти в США находился нынешний президент Дональд Трамп. Он решительно намерен положить конец этой ситуации, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
«Он полон решимости завершить это раз и навсегда. <...> Трамп неоднократно заявлял, что драгоценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своего народа», — завила Ливитт.
В ходе беседы президент России Владимир Путин и лидер США пришли к выводу, что ситуация должна закончится «долгосрочным миром», уточнила пресс-секретарь.
Напомним, что 18 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и американского президента. Политики поговорили впечатляющие два с половиной часа, это стало самым длительным диалогом в истории отношений между Россией и США. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Сегодня Трамп созванивался с Владимиром Зеленским. Их разговор длился около часа. Лидер США заявил, что в скором времени будет опубликовано точное описание обсуждённых пунктов.
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