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Регион
11 апреля, 09:36

«Советую перетерпеть»: Лавров сделал саркастичное заявление о Каллас

Лавров посоветовал перетерпеть Каю Каллас на посту главы дипломатии ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией предположил, что странам Центральной Азии было бы легче потерпеть и переждать, пока глава европейской дипломатии Кая Каллас не покинет свой пост. Такой вариант, по мнению министра иностранных дел, намного лучше, чем последовать её же призыву и терпеть экономический ущерб от антироссийских санкций.

Во время пресс-конференции после заседания глав МИД СНГ журналист спросил Лаврова, что бы он посоветовал коллегам по Содружеству в ответ на просьбу Каллас «потерпеть» экономический ущерб из-за санкций против России.

«Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу», — сказал Лавров.

Он также саркастически заметил, что умалчивание Каллас значительно больших проблем эстонцев и жителей других стран ЕС, которые первыми ощущают на себе негативные последствия санкционной политики, выглядят комично и недипломатично.

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Ранее стало известно, что «коалиция желающих» рассматривает два ключевых сценария развития событий на Украине. Кея Каллас уточнила, что европейские лидеры видят будущее либо в дальнейшей эскалации боевых действиях, либо в переходе к мирным переговорам.

Ольга Сливченко
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