«Советую перетерпеть»: Лавров сделал саркастичное заявление о Каллас

Глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией предположил, что странам Центральной Азии было бы легче потерпеть и переждать, пока глава европейской дипломатии Кая Каллас не покинет свой пост. Такой вариант, по мнению министра иностранных дел, намного лучше, чем последовать её же призыву и терпеть экономический ущерб от антироссийских санкций.

Во время пресс-конференции после заседания глав МИД СНГ журналист спросил Лаврова, что бы он посоветовал коллегам по Содружеству в ответ на просьбу Каллас «потерпеть» экономический ущерб из-за санкций против России.

«Я посоветовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу», — сказал Лавров.

Он также саркастически заметил, что умалчивание Каллас значительно больших проблем эстонцев и жителей других стран ЕС, которые первыми ощущают на себе негативные последствия санкционной политики, выглядят комично и недипломатично.