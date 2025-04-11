Путин завершил встречу с Уиткоффом спустя 4,5 часа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф завершили встречу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Их беседа в здании Президентской библиотеки длилась 4,5 часа. В настоящее время Уиткофф покинул место переговоров.
В начале встречи Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за уделённое время. Остальная часть беседы об урегулировании конфликта на Украине проходила в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что после этой встречи российский лидер может поговорить с американским коллегой Трампом.