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11 апреля, 19:24

Путин завершил встречу с Уиткоффом спустя 4,5 часа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф завершили встречу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Их беседа в здании Президентской библиотеки длилась 4,5 часа. В настоящее время Уиткофф покинул место переговоров.

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В начале встречи Уиткофф поблагодарил Владимира Путина за уделённое время. Остальная часть беседы об урегулировании конфликта на Украине проходила в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что после этой встречи российский лидер может поговорить с американским коллегой Трампом.

Артур Лапсаков
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