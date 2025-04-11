Уиткофф поблагодарил Путина за уделённое время в начале их встречи
Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Спецпосланник главы Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина в самом начале их встречи. Кадры с приёмом американского гостя в Петербурге опубликовала пресс-служба Кремля.
«Мистер президент… Спасибо за уделённое время», — произнёс Уиткофф в приветствии.
Напомним, Стивен Уиткофф прибыл в Северную столицу сегодня. Там его встретил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, после чего эмиссар главы Белого дома встретился с Владимиром Путиным. В ходе их беседы будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта.