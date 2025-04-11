Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 17:23

Уиткофф поблагодарил Путина за уделённое время в начале их встречи

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Спецпосланник главы Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина в самом начале их встречи. Кадры с приёмом американского гостя в Петербурге опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мистер президентСпасибо за уделённое время», — произнёс Уиткофф в приветствии.

Политолог раскрыл суть секретного послания Трампа, которое Уиткофф привёз Путину
Политолог раскрыл суть секретного послания Трампа, которое Уиткофф привёз Путину

Напомним, Стивен Уиткофф прибыл в Северную столицу сегодня. Там его встретил спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев, после чего эмиссар главы Белого дома встретился с Владимиром Путиным. В ходе их беседы будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar