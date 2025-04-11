Путин встретится со Стивом Уиткоффом
Обложка © ТАСС / Evelyn Hockstein, Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование. Определённого тайминга у встречи нет.
«Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля призвал не ждать прорывов от визита спецпосланника Дональда Трампа.
«Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезёт что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования», — отметил он.
Напомним, 11 апреля Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где сегодня работает президент России. Прибытие американского посланника подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встречу с Уиткоффом уже провёл спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.