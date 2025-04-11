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11 апреля, 12:27

Путин встретится со Стивом Уиткоффом

Обложка © ТАСС / Evelyn Hockstein, Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Evelyn Hockstein, Вячеслав Прокофьев

Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование. Определённого тайминга у встречи нет.

«Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля призвал не ждать прорывов от визита спецпосланника Дональда Трампа.

«Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезёт что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования», — отметил он.

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Напомним, 11 апреля Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где сегодня работает президент России. Прибытие американского посланника подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встречу с Уиткоффом уже провёл спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Александра Вишнякова
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