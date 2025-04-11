Путин встретится со Стивом Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование. Определённого тайминга у встречи нет.

«Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля призвал не ждать прорывов от визита спецпосланника Дональда Трампа.