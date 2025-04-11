Дмитриев провёл встречу с Уиткоффом в Петербурге
Стиф Уиткофф. Обложка © ТАСС / Zuma
Спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Момент засняли журналисты.
Уиткофф и Дмитриев в Санкт-Петербурге. Видео © Пятый канал
Эмиссары вышли из здания гостиницы. После этого оба дипломата сели в автомобили в сопровождении охраны.
Напомним, ранее прибытие Стивена Уиткоффа в России подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что отдельно сообщит, если американский посланник встретится с Владимиром Путиным.