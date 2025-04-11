Дмитриев провёл встречу с Уиткоффом в Петербурге

Спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Момент засняли журналисты.

Уиткофф и Дмитриев в Санкт-Петербурге. Видео © Пятый канал

Эмиссары вышли из здания гостиницы. После этого оба дипломата сели в автомобили в сопровождении охраны.