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11 апреля, 10:59

Дмитриев провёл встречу с Уиткоффом в Петербурге

Стиф Уиткофф. Обложка © ТАСС / Zuma

Стиф Уиткофф. Обложка © ТАСС / Zuma

Спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Момент засняли журналисты.

Уиткофф и Дмитриев в Санкт-Петербурге. Видео © Пятый канал

Эмиссары вышли из здания гостиницы. После этого оба дипломата сели в автомобили в сопровождении охраны.

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Напомним, ранее прибытие Стивена Уиткоффа в России подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что отдельно сообщит, если американский посланник встретится с Владимиром Путиным.

Юрий Лысенко
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