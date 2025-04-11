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11 апреля, 06:21

Цель – мир до мая: Спецпред Трампа вылетел в Россию для встречи с Путиным

Axios: Спецпосланник Трампа Уиткофф вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / WILL OLIVER

Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / WILL OLIVER

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел из США в Россию, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Axios.

Авторы указали, что Белый дом заинтересован в скорейшем урегулировании украинского конфликта, поэтому Трамп может обратиться в Конгресс, чтобы ужесточить санкции в отношении РФ, если не будет виден прогресс в этом направлении.

Американская сторона рассчитывает, что перемирие между РФ и Украиной будет достигнуто до конца апреля.

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10 апреля стало известно о завершении обмена заключёнными между Россией и Штатами. Эта практика постепенно приобрела регулярный характер при администрации Трампа. В ходе обмена США передали России Артура Петрова, которого обвиняли в экспорте микроэлектроники. А Россия освободила балерину Ксению Карелину, осуждённую на 12 лет лишения свободы за финансирование ВСУ. Госдеп заявил, что Вашингтон будет работать и дальше над улучшением отношений с Москвой, но только в том случае, если страны будут вместе стремиться к миру на Украине. Пока не решён этот вопрос, другие моменты американская администрация обсуждать не желает.

Владимир Озеров
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