Цель – мир до мая: Спецпред Трампа вылетел в Россию для встречи с Путиным

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел из США в Россию, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Axios.

Авторы указали, что Белый дом заинтересован в скорейшем урегулировании украинского конфликта, поэтому Трамп может обратиться в Конгресс, чтобы ужесточить санкции в отношении РФ, если не будет виден прогресс в этом направлении.