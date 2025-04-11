Трамп публично поблагодарил Россию за освобождение Ксении Карелиной
Обмен заключёнными между РФ и США. Обложка © ЦОС ФСБ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон высоко ценит освобождение гражданки Соединённых Штатов Ксении Карелиной российскими властями. Это заявление прозвучало на заседании его кабинета, передаёт Reuters.
Трамп сообщил, что с просьбой об освобождении Карелиной к администрации обратился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.
«Они освободили молодую балерину, и теперь она на свободе. Мы это ценим. Мы надеемся, что сможем относительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить боевые действия», — сказал Трамп журналистам.
Как сообщал Life.ru, Ксению Карелину задержали в феврале 2024 года в Екатеринбурге. Она, являясь гражданкой РФ и США, собирала деньги на нужды ВСУ с февраля 2022 года. В августе 2024 года суд приговорил её к 12 годам колонии за госизмену.