Трамп публично поблагодарил Россию за освобождение Ксении Карелиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон высоко ценит освобождение гражданки Соединённых Штатов Ксении Карелиной российскими властями. Это заявление прозвучало на заседании его кабинета, передаёт Reuters.

Трамп сообщил, что с просьбой об освобождении Карелиной к администрации обратился президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

«Они освободили молодую балерину, и теперь она на свободе. Мы это ценим. Мы надеемся, что сможем относительно скоро заключить сделку с Россией и Украиной, чтобы прекратить боевые действия», — сказал Трамп журналистам.