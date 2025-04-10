ФСБ показала видео обмена заключёнными с США, который состоялся в Абу-Даби при посредничестве властей ОАЭ. На кадрах видно, как из России вылетает Ксения Карелина, которую передали Штатам, а также запечатлена встреча россиянина Артура Петрова в ОАЭ.