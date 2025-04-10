ФСБ показала видео обмена заключёнными с США
ФСБ показала видео обмена заключёнными с США, который состоялся в Абу-Даби при посредничестве властей ОАЭ. На кадрах видно, как из России вылетает Ксения Карелина, которую передали Штатам, а также запечатлена встреча россиянина Артура Петрова в ОАЭ.
«Неплохо, два дня не спал, тяжёлый перелёт был, долгий, с пересадкой. Особых жалоб нет», — сказал Петров на борту самолёта, который доставил его в РФ.
Обмен заключёнными с США. Видео © ЦОС ФСБ
Напомним, 10 апреля директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф сообщил, что в Абу-Даби состоялся обмен заключёнными между США и Россией. США передали России Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Россия же освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за сбор средств на нужды ВСУ.
ЦОС ФСБ