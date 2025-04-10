ФСБ подтвердила, что россиянин Петров вернулся на родину по итогам обмена с США

Гражданин России Артур Петров, которому в США грозило 20 лет колонии, вернулся на родину в результате обмена заключёнными. Информацию об этом подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.

«10 апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на Родину был возвращён гражданин России Артур Петров. Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство... В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента», — говорится в сообщении.