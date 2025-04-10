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Регион
10 апреля, 10:13

ФСБ подтвердила, что россиянин Петров вернулся на родину по итогам обмена с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Гражданин России Артур Петров, которому в США грозило 20 лет колонии, вернулся на родину в результате обмена заключёнными. Информацию об этом подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.

«10 апреля в международном аэропорту Абу-Даби при посредничестве ОАЭ на Родину был возвращён гражданин России Артур Петров. Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство... В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента», — говорится в сообщении.

В спецслужбе выразили руководству ОАЭ благодарность за оказанное содействие.

Россиянку Карелину с паспортом США приговорили к 12 годам по делу о госизмене
Россиянку Карелину с паспортом США приговорили к 12 годам по делу о госизмене

Напомним, 10 апреля директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф сообщил, что в Абу-Даби состоялся обмен заключёнными между США и Россией. США передали России Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Россия же освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за сбор средств на нужды ВСУ.

Александра Вишнякова
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