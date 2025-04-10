Россия и США провели обмен заключёнными
Директор ЦРУ сообщил, что в Абу-Даби прошёл обмен заключёнными с Россией
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Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф сообщил, что в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся обмен заключёнными между США и Россией.
Как пишет WSJ, Россия освободила Ксению Карелину — гражданку США и РФ, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. А США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и РФ, арестованного в 2023 году на Кипре по обвинению в экспорте микроэлектроники.
Глава ЦРУ Рэтклифф присутствовал в аэропорту Абу-Даби и лично встретил Карелину.
Напомним, Ксения Карелина выросла в Екатеринбурге, где окончила местный лицей №8. Позднее жила в Лос-Анджелесе, а в 2021 году получила американский паспорт. В Екатеринбург она приехала, чтобы повидаться с родителями, там же была задержана. Её приговорили к 12 годам колонии, прзнав виновной в госизмене из-за того, что она собирала средства на нужды ВСУ. Вину она признала.
Прошлый обмен заключёнными между РФ и США прошёл в феврале 2025 года. Тогда гражданин США Марк Фогель, ранее осуждённый в России за контрабанду наркотических веществ и впоследствии помилованный, был обменян на гражданина России Александра Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC, который отбывал срок в американской тюрьме.