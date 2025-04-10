Россия и США провели обмен заключёнными

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф сообщил, что в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся обмен заключёнными между США и Россией.

Как пишет WSJ, Россия освободила Ксению Карелину — гражданку США и РФ, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. А США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и РФ, арестованного в 2023 году на Кипре по обвинению в экспорте микроэлектроники.