Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 23:37

«Пока вопрос не будет решён»: Госдеп озвучил условия для улучшения отношений с Россией

Госдеп назвал перемирие на Украине первоочередной задачей в переговорах с РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность улучшения отношений с Москвой без достижения перемирия в украинском конфликте. На брифинге для журналистов она подчеркнула, что администрация Дональда Трампа сосредоточена исключительно на этом вопросе.

«И пока этот вопрос не будет решён, никакие другие вопросы не будут рассматриваться», — сказала она.

Брюс отметила, что Трамп стал первым за долгое время американским президентом, который выстраивает рабочие отношения с Россией. Представитель Госдепа подчеркнула, что подобные шаги стали возможны благодаря прагматичному подходу администрации Трампа, однако дальнейший прогресс в двусторонних отношениях будет зависеть исключительно от урегулирования ситуации на Украине.

10 апреля стало известно о завершении обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами. Эта практика постепенно приобрела регулярный характер при администрации Трампа. В ходе обмена США передали России Артура Петрова, которого обвиняли в экспорте микроэлектроники. В свою очередь, Россия освободила Ксению Карелину, осуждённую на 12 лет лишения свободы за финансирование ВСУ.

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Вызволенный из тюрьмы в США гражданин РФ Петров заявил, что хочет домой
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Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Артём Гапоненко
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