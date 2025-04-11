«Пока вопрос не будет решён»: Госдеп озвучил условия для улучшения отношений с Россией

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность улучшения отношений с Москвой без достижения перемирия в украинском конфликте. На брифинге для журналистов она подчеркнула, что администрация Дональда Трампа сосредоточена исключительно на этом вопросе.

«И пока этот вопрос не будет решён, никакие другие вопросы не будут рассматриваться», — сказала она.