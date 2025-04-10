Вызволенный из тюрьмы в США гражданин РФ Петров заявил, что хочет домой

Россиянин Артур Петров, который был обменян США на осуждённую за государственную измену Ксению Карелину, выразил сильное желание вернуться домой. Он отметил, что не успел уведомить своих близких о своем возвращении, кады публикует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.