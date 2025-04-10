Вызволенный из тюрьмы в США гражданин РФ Петров заявил, что хочет домой
Россиянин Артур Петров, который был обменян США на осуждённую за государственную измену Ксению Карелину, выразил сильное желание вернуться домой. Он отметил, что не успел уведомить своих близких о своем возвращении, кады публикует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Вызволенный из тюрьмы в США гражданин РФ Петров заявил, что сильно хочет домой.Видео © ЦОС ФСБ
«Не успел оповестить родных, внезапно позвали на суд и из суда уже увезли в Вашингтон, оттуда сразу [повезли] в самолёт. Очень хочу домой», — признался он.
Напомним, 10 апреля в США сообщили, что в Абу-Даби состоялся обмен заключёнными между США и Россией. Штаты передали России Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Россия отпустила Ксению Карелину, которая была осуждена в стране на 12 лет лишения свободы за финансирование Вооружённых сил Украины.
ЦОС ФСБ