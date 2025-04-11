Уиткофф уже в России: Песков подтвердил прилёт спецпосланника Трампа по Украине
Песков: Мы сообщим, если Путин встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф действительно прилетел в Россию. Эту информацию журналистам Life.ru подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом он обещал своевременно сообщить о факте встречи гостя из США с президентом Владимиром Путиным, если она сегодня состоится.
«Если будет — мы сообщим», — заверил представитель Кремля.
О том, что Стив Уиткофф вылетел из США в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, ранее сообщили зарубежные СМИ. Американская сторона рассчитывает, что перемирие между Россией и Украиной будет достигнуто до конца апреля. Об этом якобы и должна пойти речь.