Уиткофф уже в России: Песков подтвердил прилёт спецпосланника Трампа по Украине

При этом он обещал своевременно сообщить о факте встречи гостя из США с президентом Владимиром Путиным, если она сегодня состоится.

О том, что Стив Уиткофф вылетел из США в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, ранее сообщили зарубежные СМИ. Американская сторона рассчитывает, что перемирие между Россией и Украиной будет достигнуто до конца апреля. Об этом якобы и должна пойти речь.