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11 апреля, 08:17

Уиткофф уже в России: Песков подтвердил прилёт спецпосланника Трампа по Украине

Песков: Мы сообщим, если Путин встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф действительно прилетел в Россию. Эту информацию журналистам Life.ru подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он обещал своевременно сообщить о факте встречи гостя из США с президентом Владимиром Путиным, если она сегодня состоится.

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«Если будет — мы сообщим», — заверил представитель Кремля.

О том, что Стив Уиткофф вылетел из США в Россию, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, ранее сообщили зарубежные СМИ. Американская сторона рассчитывает, что перемирие между Россией и Украиной будет достигнуто до конца апреля. Об этом якобы и должна пойти речь.

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Александр Юнашев
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