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10 апреля, 11:45

Трампа – за борт! В Раде требуют прямых переговоров Зеленского с Путиным

Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский обязан начать прямые переговоры с РФ

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский обязан добиться прямых переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. По мнению нардепа, Киев не должен ждать пинка от неких «посредников», коим сейчас выступает президент США.

«Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учётом украинских интересов. Также прямой диалог позволит избавиться от ненужных транзакционных издержек, платы посредникам за «регулирование», — отметил нардеп.

Он признался, что искренне не понимает упёртость киевских властей, отрицающих очевидное, а именно то, что общение с российской стороной неизбежно. Дубинский призвал Зеленского не затягивать, а скорее звонить в Кремль.

Трамп выбрал главный предмет торга с Россией на переговорах по Украине
Трамп выбрал главный предмет торга с Россией на переговорах по Украине

Ранее Владимир Зеленский возмутился, что Вашингтон не достаточно явно поддерживает Украину. Политик даже обращался к Соединённым Штатам с просьбой занять хотя бы нейтральную позицию, если они не намерены принимать сторону Украины.

Татьяна Миссуми
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