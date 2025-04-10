Трампа – за борт! В Раде требуют прямых переговоров Зеленского с Путиным

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский обязан добиться прямых переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. По мнению нардепа, Киев не должен ждать пинка от неких «посредников», коим сейчас выступает президент США.

«Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учётом украинских интересов. Также прямой диалог позволит избавиться от ненужных транзакционных издержек, платы посредникам за «регулирование», — отметил нардеп.

Он признался, что искренне не понимает упёртость киевских властей, отрицающих очевидное, а именно то, что общение с российской стороной неизбежно. Дубинский призвал Зеленского не затягивать, а скорее звонить в Кремль.