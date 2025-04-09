Трамп выбрал главный предмет торга с Россией на переговорах по Украине
Аналитик Юшков: Трамп использует вопрос «Северных потоков» на переговорах с РФ
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Американский президент Дональд Трамп намерен сделать проект «Северный поток» ключевым элементом торга в переговорах с Россией по ситуации на Украине. Такое мнение Ura.ru высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске «Северного потока». В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа», — считает эксперт.
По мнению Юшкова, США не заинтересованы в усилении позиций России на европейском газовом рынке. Аргументом является тот факт, что пропускная способность даже одной линии «Северного потока» сопоставима с объёмами производства двух американских заводов по сжижению природного газа (СПГ).
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о российско-американских переговорах, посвящённых ситуации вокруг «Северных потоков». Политик отметил наличие разногласий между сторонами, но выразил надежду на продуктивный диалог.