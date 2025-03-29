Отказ руководства Германии от восстановления «Северных потоков» и, соответственно, возобновления поставок газа по ним, равнозначны самоубийству, учитывая нынешнюю стоимость энергии в ФРГ, о чём ранее справедливо заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Германия должна принять участие в переговорах о будущем трубопроводов, заявил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Лавров абсолютно прав. Это как суицид для всей немецкой промышленности и экономики, следовательно, для всего немецкого народа. Всем жителям страны нужно платить за отопление и свет, и это просто не по карману с такими высокими ценами», — цитирует его РИА «Новости».

Собеседник отметил особо жёсткую позицию партии «Зелёных» против возможного возобновления поставок российского газа. Партия, представленная в правительстве вице-канцлером Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, занимает откровенно антироссийскую позицию. По его словам, «Зелёные» даже потребовали в бундестаге исключить членов ХДС из переговоров о формировании будущей коалиции после заявлений ХДС о возможном возврате к российским газовым поставкам.