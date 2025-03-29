Лавров был прав — это самоубийство: В Германии бьют тревогу из-за «Северных потоков»
Политик Нимайер: Отказываясь от «Севпотоков», Германия совершает самоубийство
Отказ руководства Германии от восстановления «Северных потоков» и, соответственно, возобновления поставок газа по ним, равнозначны самоубийству, учитывая нынешнюю стоимость энергии в ФРГ, о чём ранее справедливо заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Германия должна принять участие в переговорах о будущем трубопроводов, заявил руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Лавров абсолютно прав. Это как суицид для всей немецкой промышленности и экономики, следовательно, для всего немецкого народа. Всем жителям страны нужно платить за отопление и свет, и это просто не по карману с такими высокими ценами», — цитирует его РИА «Новости».
Собеседник отметил особо жёсткую позицию партии «Зелёных» против возможного возобновления поставок российского газа. Партия, представленная в правительстве вице-канцлером Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, занимает откровенно антироссийскую позицию. По его словам, «Зелёные» даже потребовали в бундестаге исключить членов ХДС из переговоров о формировании будущей коалиции после заявлений ХДС о возможном возврате к российским газовым поставкам.
Политик также затронул вопрос о перспективах «Северных потоков», подчеркнув необходимость участия Германии в любых переговорах по этому вопросу, поскольку газопровод изначально создавался для немецких потребителей. Однако по его мнению, правительство канцлера Олафа Шольца не может полноценно представлять немецкие интересы в таких переговорах, так как исполняет обязанности лишь до формирования нового кабинета министров. Эта позиция была высказана главой Немецкого совета за конституцию и суверенитет, который настаивает на учёте долгосрочных энергетических интересов страны.
Life.ru рассказывал, что 25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил увольнительные грамоты Олафу Шольцу и членам кабинета министров. Тем не менее они продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. К слову, недавно Сергей Лавров заявил, что Россия ведёт с США переговоры на тему «Северных потоков». По словам главы российской дипломатии, у сторон есть разногласия, но диалог обещает быть интересным.
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