Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 13:58

В Германии не верят, что смогут вернуть треть своего золотого резерва из США

Политолог Рар: США не станут возвращать Германии золотой резерв

США не вернут золотой запас Германии, доверившей им на хранение около 37% своего резерва. Об этом изданию «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, отметивший, что, из-за ухудшения отношений между странами для ФРГ стало опасно держать своё золото в Штатах.

«Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса — войны, стихийного бедствия или экономического потрясения — они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным»,объяснил эксперт.

Рар напомнил, что Германия обладает вторым в мире после США золотым запасом, который составляет около 3351,53 тонны, а его стоимость оценивается в 280 миллиардов евро.

Золотовалютные резервы РФ достигли рекордного значения
Золотовалютные резервы РФ достигли рекордного значения

Ранее Life.ru публиковал данные Всемирного золотого совета о странах с крупнейшими золотыми резервами. В отчёте сказано, что первое место по этому показателю занимают Штаты — 8133,46 тонны, второе — ФРГ с 3351,53 тонны, третье — Италия с 2451,84 тонны, четвёртое — Франция с 2437 тонн, а пятое делят Россия и Китай с сопоставимыми показателями: 2335,9 тонны и 2279,56 тонны соответственно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FreshStock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar