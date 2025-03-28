В Германии не верят, что смогут вернуть треть своего золотого резерва из США
Политолог Рар: США не станут возвращать Германии золотой резерв
США не вернут золотой запас Германии, доверившей им на хранение около 37% своего резерва. Об этом изданию «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, отметивший, что, из-за ухудшения отношений между странами для ФРГ стало опасно держать своё золото в Штатах.
«Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса — войны, стихийного бедствия или экономического потрясения — они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», — объяснил эксперт.
Рар напомнил, что Германия обладает вторым в мире после США золотым запасом, который составляет около 3351,53 тонны, а его стоимость оценивается в 280 миллиардов евро.
Ранее Life.ru публиковал данные Всемирного золотого совета о странах с крупнейшими золотыми резервами. В отчёте сказано, что первое место по этому показателю занимают Штаты — 8133,46 тонны, второе — ФРГ с 3351,53 тонны, третье — Италия с 2451,84 тонны, четвёртое — Франция с 2437 тонн, а пятое делят Россия и Китай с сопоставимыми показателями: 2335,9 тонны и 2279,56 тонны соответственно.
Shutterstock / FOTODOM / FreshStock