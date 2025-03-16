Названы 10 стран с самыми большими золотыми резервами, Россия среди лидеров

На протяжении трёх лет подряд центральные банки различных государств продолжают активно приобретать золото, ежегодно закупая более 1000 тонн для пополнения своих резервов. Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS), основными покупателями драгоценного металла остаются центробанки развивающихся стран. Об этом сообщает РБК.

США удерживают лидерство по объёму золотых запасов, которые составляют 8133,46 тонны. На втором месте находится Германия с резервами в 3351,53 тонны. За ними следуют Италия (2451,84 тонны), Франция (2437 тонн), Россия (2335,9 тонны) и Китай (2279,56 тонны), чьи показатели находятся на сопоставимом уровне. В десятку стран с крупнейшими золотыми резервами также входят Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды, говорится в материале.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году интерес мировых центральных банков к золоту не ослабнет, а объём закупок может составить около 900 тонн. В отчёте WGS подчёркивается, что стабильно высокий спрос на золото свидетельствует о его стратегической значимости для формирования официальных резервов, особенно в условиях роста геополитической напряжённости.