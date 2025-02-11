Запасы реального золота в российских банках в конце 2024 года сократились вдвое

По данным на конец 2024 года общие запасы золота в банках сократились вдвое по сравнению с показателями 2023 года. Сейчас в хранилищах всего 40 тонн, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.

По информации на 1 января 2025 года на счетах, где показаны остатки в драгоценных металлах и камнях, находилось в общей сложности 325,4 миллиарда рублей. В банках хранилось 38,1 тонны драгоценного металла. За один год резервы сократились на 23,6 процента. В физическом выражении это составило 46,4% или 33 тонны.

Максимум за последние три года фиксировали осенью 2023 года. Сокращение случилось на фоне санкционного давления, тогда кредитные организации увеличили экспорт золота в интересах золотопромышленников и аффинажных заводов. После этого запасы начали медленно восстанавливаться.