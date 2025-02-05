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5 февраля, 11:34

Цены на золото снова обновили исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум. На данный момент торги осуществляются по стоимости свыше 2 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

«По данным на 13:34 мск, цена на драгметалл составляла 2 901,5 долларов за тройскую унцию (+0,89%). К 13:39 мск цена золота замедлила рост до $2 899,5 за унцию (+0,82%)», — говорится в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что 30 января исторического рекорда достигла стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года на бирже Comex. Цена тройской унции превысила $2850.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Мария Любицкая
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