Цены на золото снова обновили исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум. На данный момент торги осуществляются по стоимости свыше 2 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

«По данным на 13:34 мск, цена на драгметалл составляла 2 901,5 долларов за тройскую унцию (+0,89%). К 13:39 мск цена золота замедлила рост до $2 899,5 за унцию (+0,82%)», — говорится в сообщении.