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30 января, 16:54

Стоимость золота установила исторический рекорд

Стоимость золота на бирже Comex превысила $2850 за тройскую унцию

Исторического рекорда достигла стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи. Цена тройской унции превысила $2850.

На момент 18:51 по московскому времени цена драгметалла составила $2 850,9 за тройскую унцию, что на 2,05% выше. К 18:56 мск цена золота продолжила расти и достигла $2 851,8 за унцию (+2,09%). К 19:38 цена уже спала до $2 845,7.

Ранее суд арестовал акции одного из самых крупных золотодобытчиков в России ПАО «Селигдар». В ноябре 2024 года суд постановил наложить арест на 58,2 миллиона (5,65%) голосующих акций компании «Селигдар», согласно документу, который попал в распоряжение агентства.

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Shutterstock / FOTODOM / Mer_Studio

Полина Никифорова
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