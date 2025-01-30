Стоимость золота установила исторический рекорд

Исторического рекорда достигла стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи. Цена тройской унции превысила $2850.

На момент 18:51 по московскому времени цена драгметалла составила $2 850,9 за тройскую унцию, что на 2,05% выше. К 18:56 мск цена золота продолжила расти и достигла $2 851,8 за унцию (+2,09%). К 19:38 цена уже спала до $2 845,7.