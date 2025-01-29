Арестованы акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Дорогомиловский районный суд арестовал пакет акций пакет акций одного из крупнейших золотодобытчиков в стране ПАО «Селигдар» в рамках расследования уголовного дела против основателей «Русских фондов». В компании, которая держится в топ-5 по добыче золота, решение считают незаконным, поэтому приняли решение об обжаловании, сообщает РБК.

В ноябре 2024 года суд вынес решение о наложении ареста на 58,2 млн (5,65%) голосующего пакета акций «Селигдара», говорится в тексте документа, оказавшегося в распоряжении агентства. Пакет ценных бумаг принадлежит АО «Русские фонды», а целью его ареста, по информации источника, стало «обеспечение гарантии исполнения приговора суда в части гражданского иска, других взысканий или конфискации имущества».

В пресс-службе «Русских фондов» заявили, что компания не имеет отношения к уголовному делу, поэтому аресты незаконны. Постановление Дорогомиловского суда ещё не вступило в законную силу и было обжаловано.

Владельцу 50,62% акций компании «Селигдар», представляющему компанию «Максимус», а также президенту золотодобывающего предприятия и заместителю генерального директора «Русских фондов» Константину Бейриту, имеющему 7,12% акций, суд запретил распоряжение и использование своих ценных бумаг.

В июне 2024 года был арестован сам Бейрит, а также генеральный директор и совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев, бывший глава УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев и экс-президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий. Им предъявили обвинения в хищении средств негосударственного пенсионного фонда «Уральский финансовый дом» и нескольких других организаций подобного профиля. Впоследствии эти пенсионные фонды были признаны банкротами.

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