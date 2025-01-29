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Регион
29 января, 07:23

Глуховский* спас от ареста элитные квартиры в Москве стоимостью 210 миллионов рублей

SHOT: Глуховский* переписал на маму и спас от ареста элитные квартиры в Москве

Дмитрий Глуховский*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukhovsky

Дмитрий Глуховский*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukhovsky

Писатель-иноагент Дмитрий Глуховский* успел сохранить свои престижные квартиры в Москве, оцениваемые примерно в 210 миллионов рублей, переоформив их на мать. Об этом пишет SHOT.

Согласно данным канала, в декабре был конфискован автомобиль Jaguar, записанный на автора книг серии «Метро». Причина — долги по штрафам на сумму свыше 30 тысяч рублей. Также писателю принадлежали ещё три машины — BMW M850i, Porsche Panamera и Range Rover. От них он избавился в августе прошлого года.

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Другие активы, ранее принадлежавшие Глуховскому*, не были арестованы. В частности, в сентябре 2023 года, до конфискации, две квартиры в доме на Петровке, 30/7, были переписаны на его 72-летнюю мать Ларису Вениаминовну. За полтора месяца до этого Глуховского* приговорили заочно к восьмилетнему сроку за распространение ложной информации о ВС РФ.

Квартиры Глуховского* в центре Москвы. Видео © SHOT

Важно отметить, что Глуховский* обязан ежемесячно выплачивать 1,2 миллиона рублей на содержание детей, о которых он перестал заботиться после переезда из России. Кроме того, налоговая блокировала счета его ИП.

Напомним, в октябре 2022 года писателя включили в список иностранных агентов. Одной из причин стала финансовая поддержка от зарубежных организаций.

*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.

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Лия Мурадьян
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