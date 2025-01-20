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20 января, 09:30

Макаревич соврал? Названа причина распродажи имущества музыканта в Израиле

Продюсер Рудченко: Макаревич распродаёт имущество в Израиле для отъезда в США

Андрей Макаревич*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / makarevich_andrey_official

Андрей Макаревич*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / makarevich_andrey_official

Сбежавший из России музыкант Андрей Макаревич* распродаёт имущество Израиле, готовясь к возможному переезду. Из-за сложной политической обстановки певец может обосноваться в США. Такую версию в беседе с NEWS.ru озвучил продюсер Павел Рудченко.

«Я думаю, Андрей Макаревич ищет просто запасной аэродром. И, возможно, в связи с этой неспокойной ситуацией в Израиле, ХАМАС у него просто были мысли переехать в Америку», — отметил музыкальный критик.

По его словам, США для Макаревича* может быть наиболее перспективным вариантом, если учитывать его творческую деятельность. Продюсер напомнил, что из-за нестабильной ситуации в Израиле ограничена возможность для проведения концертов. Также вероятно, что артист осознал свою не самую высокую востребованность, предположил Рудченко.

Напомним, ранее Андрей Макаревич* начал продавать имущество в Израиле. Музыкант, в частности, решил избавиться от заляпанного пятнами вина обеденного стола. Сам он утверждает, что продаёт вещи из-за предстоящего ремонта. Кстати, в России у беглого певца обнаружилось 70 объектов недвижимости.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Борис Эльфанд
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