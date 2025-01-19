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19 января, 06:41

Макаревич* распродаёт имущество в Израиле, начал он с заляпанного пятнами от вина стола

SHOT: Андрей Макаревич* начал распродавать имущество в Израиле

Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Андрей Макаревич*. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Музыкант Андрей Макаревич* начал распродажу своего имущества в Израиле, выставив на продажу свой обеденный стол, «украшенный» пятнами от вина.

  • Стол, который продал Макаревич*. Фото © Telegram / SHOT
    Стол, который продал Макаревич*. Фото © Telegram / SHOT
  • Стол, который продал Макаревич*. Фото © Telegram / SHOT
    Стол, который продал Макаревич*. Фото © Telegram / SHOT

Стол, который продал Макаревич*. Фото © Telegram / SHOT

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Как стало известно SHOT, 71-летний музыкант решил избавиться от своего кухонного стола и восьми стульев с соломенным покрытием, предложив их по довольно привлекательной цене. В описании лота он подчеркнул, что стол находится в идеальном состоянии и выполнен из благородной древесины, добавив, что он «намоленный, наетый и напитый». Причиной распродажи рокер назвал предстоящий ремонт. Мебель из его израильского дома была быстро куплена — объявление исчезло всего через пару дней.

На этой неделе российский суд аннулировал права Макаревича* на бренд «Самый смак» из-за его неиспользования. Музыкант, покинувший Россию, сейчас зарабатывает на продаже вина и проведении корпоративов для русскоязычной аудитории за границей. За одно выступление он запрашивает 100 тысяч евро (примерно 10 миллионов рублей). В своих требованиях к райдеру он просит обеспечить его водкой, домашними соленьями и традиционным еврейским блюдом — форшмаком.

Макаревич* согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму
Макаревич* согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму

Тем временем ФНС ликвидировала московскую фирму лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать «философию ненасилия». Совладельцем компании бы ещё один иноагент – автор методички по «бархатным революциям» Рубен Апресян*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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