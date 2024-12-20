Андрей Макаревич* не сможет делать деньги в Москве на пропаганде «философии ненасилия»
ФНС закрыла фирму Макаревича* для пропаганды «философии ненасилия»
Андрей Макаревич* Обложка © Telegram / Группа «Машина Времени»
ФНС ликвидировала московскую фирму лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать «философию ненасилия». Совладельцем компании бы ещё один иноагент – автор методички по «бархатным революциям» Рубен Апресян*.
ООО «Философия ненасилия»* была зарегистрирована в январе 2023 года по адресу квартиры Апресяна* в Бибиреве. Он известен своим трудом «Опыт ненасилия в XX столетии», написанным на гранты США. В нём иноагент анализирует методики «мирных протестов» в разных странах мира.
Макаревич* с партнёром собирались организовывать лекции и тематические встречи, вести термоядерный пиар «бархатных революций», но после вторжения Израиля в Газу передумали. С тех пор компания была заморожена. Налоговики по итогам проверки приняли решение закрыть «Философию ненасилия»*.
Между тем Макаревич* не теряет надежды снять с себя клеймо иностранного агента, которое «унижает его человеческое достоинство». Однако Верховный суд России даже не стал рассматривать жалобу основателя «Машины времени». Одной из причин внесения артиста в реестр стало ведение им политической деятельности в интересах Украины и публичное выражение негативного мнения о действиях ВС РФ в рамках СВО. Отчаявшийся музыкант сейчас уже согласен «прогнуться под изменчивый мир» и спеть для россиян за немалую сумму.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.