Андрей Макаревич* не сможет делать деньги в Москве на пропаганде «философии ненасилия»

ФНС ликвидировала московскую фирму лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, через которую он собирался пропагандировать «философию ненасилия». Совладельцем компании бы ещё один иноагент – автор методички по «бархатным революциям» Рубен Апресян*.

ООО «Философия ненасилия»* была зарегистрирована в январе 2023 года по адресу квартиры Апресяна* в Бибиреве. Он известен своим трудом «Опыт ненасилия в XX столетии», написанным на гранты США. В нём иноагент анализирует методики «мирных протестов» в разных странах мира.

Макаревич* с партнёром собирались организовывать лекции и тематические встречи, вести термоядерный пиар «бархатных революций», но после вторжения Израиля в Газу передумали. С тех пор компания была заморожена. Налоговики по итогам проверки приняли решение закрыть «Философию ненасилия»*.