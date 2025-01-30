Банковский сектор России в 2024 году заработал рекордные 3,8 триллиона рублей

За 2024 год российский банковский сектор заработал 3,8 триллиона рублей. Общий финансовый результат составил 3,4 триллиона рублей, в основном это произошло из-за отрицательной переоценки ценных бумаг. Соответствующую информацию предоставили в Банке России. Таким образом был обновлён рекорд по чистой прибыли 2023 года — 3,3 трлн.

«За 2024 год сектор заработал 3,8 трлн руб. (без учета поступлений от дочерних банков). При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб., в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале», — отмечается в документе регулятора.

Уточняется, что в декабре прошлого года чистая доход банковского сектора сократился в 2,8 раза против ноября, составив 187 миллиардов рублей.

На уменьшение прибыли повлияли убыток от отрицательной переоценки валюты из-за укрепления рубля к доллару, рост операционных расходов на 184 миллиарда рублей, а также традиционное увеличение расходов на персонал.