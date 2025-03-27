Золотовалютные резервы РФ достигли рекордного значения

Российские международные резервы, включающие золото и иностранную валюту, достигли беспрецедентного уровня, впервые превысив 650 миллиардов долларов США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года составили 650,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 8,5 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Примечательно, что в середине месяца,14 марта, вложения России в золото составляли 641,9 миллиарда долларов.