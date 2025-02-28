Глава ВТБ анонсировал снижение ключевой ставки ЦБ

До 19% снизится ключевая ставка ЦБ во второй половине этого года, уверен глава ВТБ Андрей Костин. Но кредитная политика Банка России будет оставаться достаточно жёсткой, хотя есть и положительные моменты — сокращение кредитования и приближение инфляции к своему пику.

«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7–8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвёртом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», — заявил Костин в эфире телеканала «Россия 24».