Глава ВТБ анонсировал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава ВТБ Костин: Ключевую ставку понизят до 19% во второй половине года
До 19% снизится ключевая ставка ЦБ во второй половине этого года, уверен глава ВТБ Андрей Костин. Но кредитная политика Банка России будет оставаться достаточно жёсткой, хотя есть и положительные моменты — сокращение кредитования и приближение инфляции к своему пику.
«Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7–8%. Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвёртом квартале — мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже», — заявил Костин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в ВТБ заявляли, что Центробанк намерен сохранить ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. Напомним, что 14 февраля Центробанк уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре прошлого года, и это значение стало рекордным для российского рынка.
ТАСС/ Владимир Гердо