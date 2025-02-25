«Рассвет уже близок»: В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке на 2025 год
Первый зампред ВТБ Пьянов: Ключевая ставка 21% сохранится в течение 2025 года
Центробанк (ЦБ) России намерен сохранить ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. Такое мнение выразил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы прогнозируем, что это продлится 2025 год, но рассвет уже близок. Поэтому я не думаю, что весь 2026 год мы проживём уже с такими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жёсткости денежно-кредитной политики», — подчеркнул Пьянов во время звонка с аналитиками.
По информации ВТБ, рост ВВП России по итогам 2025 года превысит 2%, а инфляция будет находиться в пределах 7-10%. При этом кредитный портфель российских банков по итогам нынешнего года вырастет на 7-9%.
Напомним, что 14 февраля Центробанк уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре прошлого года, и это значение стало рекордным для российского рынка. По словам главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в старне будет сохранять высокие показатели в 2025 году.
Life.ru