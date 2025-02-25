«Рассвет уже близок»: В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке на 2025 год

Центробанк (ЦБ) России намерен сохранить ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. Такое мнение выразил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы прогнозируем, что это продлится 2025 год, но рассвет уже близок. Поэтому я не думаю, что весь 2026 год мы проживём уже с такими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жёсткости денежно-кредитной политики», — подчеркнул Пьянов во время звонка с аналитиками.