Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 10:20

«Рассвет уже близок»: В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке на 2025 год

Первый зампред ВТБ Пьянов: Ключевая ставка 21% сохранится в течение 2025 года

Центробанк (ЦБ) России намерен сохранить ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года. Такое мнение выразил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы прогнозируем, что это продлится 2025 год, но рассвет уже близок. Поэтому я не думаю, что весь 2026 год мы проживём уже с такими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жёсткости денежно-кредитной политики», — подчеркнул Пьянов во время звонка с аналитиками.

По информации ВТБ, рост ВВП России по итогам 2025 года превысит 2%, а инфляция будет находиться в пределах 7-10%. При этом кредитный портфель российских банков по итогам нынешнего года вырастет на 7-9%.

Набиуллина рассказала, когда ждать понижения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина рассказала, когда ждать понижения ключевой ставки ЦБ

Напомним, что 14 февраля Центробанк уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре прошлого года, и это значение стало рекордным для российского рынка. По словам главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в старне будет сохранять высокие показатели в 2025 году.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar