ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Это решения связано со всё ещё высоким инфляционным давлением. При этом регулятор оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растёт склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — говорится в сообщении ЦБ.