ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Это решения связано со всё ещё высоким инфляционным давлением. При этом регулятор оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растёт склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — говорится в сообщении ЦБ.
Напомним, ЦБ уже второй раз сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре 2024 года, и это значение стало рекордным для российского рынка. В Банке России пояснили, что ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году.