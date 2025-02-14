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14 февраля, 10:31

ЦБ снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Это решения связано со всё ещё высоким инфляционным давлением. При этом регулятор оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

ЦБ разъяснил, когда снизит ключевую ставку
ЦБ разъяснил, когда снизит ключевую ставку

«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растёт склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, ЦБ уже второй раз сохраняет ключевую ставку на уровне 21% годовых. Её повысили в октябре 2024 года, и это значение стало рекордным для российского рынка. В Банке России пояснили, что ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, ключевая ставка в России будет сохранять высокие показатели в 2025 году.

Александра Вишнякова
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