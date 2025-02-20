Набиуллина рассказала, когда ждать понижения ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка начнёт снижаться в России вместе со стабильным падением уровня инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках форума «Кибербезопасность в финансах».

«Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки — когда стабильно начнёт снижаться инфляция, когда мы поймём, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%», — пояснила она в беседе с журналистами.