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20 февраля, 10:35

Набиуллина рассказала, когда ждать понижения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина: Ключевая ставка будет понижаться вместе с падением инфляции в РФ

Ключевая ставка начнёт снижаться в России вместе со стабильным падением уровня инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках форума «Кибербезопасность в финансах».

По словам главы ЦБ, регулятор влияет на инфляцию, меняя ключевую ставку. Её повышение приводит к сдерживанию инфляции, объясняет Набиуллина.

«Если бы мы не повышали ключевую ставку, инфляция была бы гораздо выше. Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки — когда стабильно начнёт снижаться инфляция, когда мы поймём, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%», — пояснила она в беседе с журналистами.

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Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет рассматривать повышение ключевой ставки, если жёсткость денежно-кредитной политики (ДКП) окажется недостаточной. Глава ВТБ Костин считает, что до конца 2025 года этот показатель будет оставаться неизменным.

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Life.ru

Владимир Озеров
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