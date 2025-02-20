Глава Центробанка заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Во время форума «Кибербезопасность в финансах» председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не принимает участие в переговорах по вопросу о предполагаемом снятии западных санкций.

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, мне об этом ничего неизвестно», — сообщила она, отвечая на вопрос о переговорах.

Также Набиуллина подчеркнула, что ЦБ совместно с кабмином продолжает обсуждение механизмов, которые позволят вернуть замороженные российские активы из-за рубежа.