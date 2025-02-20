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20 февраля, 09:41

Глава Центробанка заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Набиуллина: ЦБ не участвует в переговорах о снятии антироссийских санкций

Во время форума «Кибербезопасность в финансах» председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не принимает участие в переговорах по вопросу о предполагаемом снятии западных санкций.

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, мне об этом ничего неизвестно», — сообщила она, отвечая на вопрос о переговорах.

Также Набиуллина подчеркнула, что ЦБ совместно с кабмином продолжает обсуждение механизмов, которые позволят вернуть замороженные российские активы из-за рубежа.

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Ранее стало известно, что в 16-й пакет антироссийских санкций Европейского Союза попадут 13 российских банков, а также некоторые виды алюминиевой продукции. По информации западных СМИ, проект уже одобрен послами всех стран ЕС. Сергей Лавров прокомментировал принятие новых санкций против России, заявив, что они подрывают международное сотрудничество и интересы самих европейских стран.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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