В России ежемесячно насчитывают 80 тысяч дропперов

Каждый месяц около 80 тысяч человек, включая иностранцев, становятся дропперами — подставными участниками нелегальных схем по выведению средств с банковских карт. О серьезности данной проблемы заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Мы фиксируем, что примерно 80 тысяч граждан России и других стран вовлекаются в эту деятельность. Их привозят автобусами к банковским отделениям, где образуются две очереди: одна для получения карт, другая — для закрытия счетов и вывода средств, заблокированных банками», — подчеркнула Полякова.