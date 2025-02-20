Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 08:25
5230

В России ежемесячно насчитывают 80 тысяч дропперов

Зампред ЦБ Полякова: Каждый месяц дропперами становятся около 80 тысяч человек

Каждый месяц около 80 тысяч человек, включая иностранцев, становятся дропперами — подставными участниками нелегальных схем по выведению средств с банковских карт. О серьезности данной проблемы заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Мы фиксируем, что примерно 80 тысяч граждан России и других стран вовлекаются в эту деятельность. Их привозят автобусами к банковским отделениям, где образуются две очереди: одна для получения карт, другая — для закрытия счетов и вывода средств, заблокированных банками», — подчеркнула Полякова.

Предупредите бабушек: 6 новых схем мошенников, про которые надо знать
Предупредите бабушек: 6 новых схем мошенников, про которые надо знать

Она отметила, что среди дропперов есть как россияне, так и иностранные граждане, что создаёт дополнительные сложности из-за отсутствия базы для их идентификации и проверки.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России планирует ввести запрет на рекламный спам в виде обзвонов уже летом 2025 года. Кроме того, россияне больше не будут получать смс во время телефонных разговоров.

ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников
ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников
Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar