В России ежемесячно насчитывают 80 тысяч дропперов
Зампред ЦБ Полякова: Каждый месяц дропперами становятся около 80 тысяч человек
Каждый месяц около 80 тысяч человек, включая иностранцев, становятся дропперами — подставными участниками нелегальных схем по выведению средств с банковских карт. О серьезности данной проблемы заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Мы фиксируем, что примерно 80 тысяч граждан России и других стран вовлекаются в эту деятельность. Их привозят автобусами к банковским отделениям, где образуются две очереди: одна для получения карт, другая — для закрытия счетов и вывода средств, заблокированных банками», — подчеркнула Полякова.
Она отметила, что среди дропперов есть как россияне, так и иностранные граждане, что создаёт дополнительные сложности из-за отсутствия базы для их идентификации и проверки.
Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России планирует ввести запрет на рекламный спам в виде обзвонов уже летом 2025 года. Кроме того, россияне больше не будут получать смс во время телефонных разговоров.
Kandinsky 3.1 / Life.ru