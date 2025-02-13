Спасение от гипноза: В Госдуме рассказали Life.ru о новой мере защиты от телефонных мошенников

Граждане России перестанут получать смс-сообщения во время телефонного разговора. О новой мере противодействия телефонным мошенникам рассказал Life.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Депутат ГД Сергей Боярский рассказал о новой мере защиты от телефонных мошенников. Видео © Life.ru

«Новая мера позволит разорвать порочный круг гипнотического воздействия преступника и жертвы. СМС придёт только после того, как абонент положит трубку. И, таким образом, он сможет принять единственное верное решение — никогда никому не сообщать пароль от своей учётной записи и не передать ключи от своей цифровой жизни», — объяснил парламентарий.

Боярский добавил, что мошенники всегда заставляют жертву делать всё быстро, они давят на человека. По словам депутата, как только человек называет код из СМС, то мошеннические действия уже совершены. Если сообщение перестанет приходить на телефон при разговоре, то это станет эффективным барьером для аферистов, отметил глава комитета.