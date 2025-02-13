Спасение от гипноза: В Госдуме рассказали Life.ru о новой мере защиты от телефонных мошенников
Депутат Боярский: Россияне перестанут получать СМС во время звонка мошенников
Граждане России перестанут получать смс-сообщения во время телефонного разговора. О новой мере противодействия телефонным мошенникам рассказал Life.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Депутат ГД Сергей Боярский рассказал о новой мере защиты от телефонных мошенников. Видео © Life.ru
«Новая мера позволит разорвать порочный круг гипнотического воздействия преступника и жертвы. СМС придёт только после того, как абонент положит трубку. И, таким образом, он сможет принять единственное верное решение — никогда никому не сообщать пароль от своей учётной записи и не передать ключи от своей цифровой жизни», — объяснил парламентарий.
Боярский добавил, что мошенники всегда заставляют жертву делать всё быстро, они давят на человека. По словам депутата, как только человек называет код из СМС, то мошеннические действия уже совершены. Если сообщение перестанет приходить на телефон при разговоре, то это станет эффективным барьером для аферистов, отметил глава комитета.
Также Боярский призвал россиян предупреждать родных и близких о всевозможных сценариях мошенничества. По его словам, преступники подстраиваются под жизнь жертвы, звонят от имени банковских работников, представителей силовых структур, поликлиники или почты. Парламентарий добавил, что повторный звонок от мошенников уже не будет таким эффективным, так как будет разорван «гипнотический круговорот». Кроме того, Госдума за период весенней сессии обсудит дальнейшие способы борьбы против мошенников и подготовит пакет новых мер.
Напомним, ранее Госдума приняла закон о защите россиян от кредитных мошенников — вводится «период охлаждения» и устанавливается запрет на взыскание с заёмщика выплат по кредитному договору, если кредитор не выполнил необходимые проверки. В Госдуме отметили, что запрет введён для того, чтобы усложнить мошенникам возможность быстро обналичивать украденные или оформленные на подставных лиц кредиты.
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