В Госдуме объяснили, как будет работать закон о защите россиян от кредитных мошенников

Новый закон о защите россиян от кредитных мошенников не позволит аферистам быстро оформлять на граждан кредиты и незаконно использовать банковские карты, заявил Life.ru председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Парламентарий объяснил, как будет работать принятый закон и в чём его преимущества.

Согласно изменениям в законодательстве, деньги по кредиту нельзя получить сразу после заключения договора. Так, при получении кредита суммой от 50 до 200 тысяч средства будут доступны только через 4 часа. Для кредитов свыше 200 тысяч рублей ждать придётся 48 часов. За это время человек сможет понять, что он стал жертвой мошенников и обратиться в полицию.

Такой запрет введён для того, чтобы усложнить мошенникам возможность быстро обналичивать украденные или оформленные на подставных лиц кредиты. Кроме того, кредитные организации теперь обязаны запрашивать данные обо всех заявках на кредиты в бюро кредитных историй и фиксировать эти сведения. Это позволит отследить случаи, когда мошенники оформляют займы на чужое имя. Если выяснится, что договор был заключён без реального согласия заёмщика, банк не сможет требовать выплаты долга. Важное уточнение – эта защита действует только в том случае, если по факту мошенничества возбуждено уголовное дело Гаврилов Сергей Анатольевич Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России

Отдельные ограничения закон предусматривает и для микрофинансовых организаций. Теперь средства можно перевести только на счёт заёмщика. Это исключит ситуации, когда аферисты просят жертву перевести деньги на якобы «безопасный счёт». Ещё одно важное новшество – создание единой базы данных о попытках перевода средств без согласия владельца. Банк России получит право собирать информацию о подозрительных операциях и обмениваться ею с кредитными организациями.

«Этот закон существенно меняет рынок потребительского кредитования. Клиенты получат дополнительные механизмы защиты от мошенников, а банки и МФО – новые обязанности по проверке заявок и отслеживанию подозрительных схем. Теперь взять кредит или внести крупную сумму на новый цифровой кошелек стало не только сложнее, но и безопаснее для добросовестных клиентов», — заключил Гаврилов.