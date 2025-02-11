Зампреда ЦБ Зубарева атакуют телефонные мошенники
Зампред ЦБ Зубарев рассказал о звонках телефонных мошенников
Атакам телефонных мошенников подвергаются даже в Центробанке. Так, заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал, что не отвечает на незнакомые номера телефонов, поэтому добраться до его счетов у аферистов не получится.
«Конечно [звонят]. Но я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Мошенники меняют схемы регулярно, вариаций множество, и они зависят от типа потенциальной жертвы. Например, пенсионеров просят якобы подтвердить трудовой стаж, молодым предлагают заманчивое предложение о работе, кому-то присылают поддельные налоговые декларации», — рассказал Зубарев в интервью kp.ru.
Зампред ЦБ также подчеркнул, что главная цель мошенников — получить код из смс или пуш-уведомления. Для этого они начинают запугивать и торопить свою жертву, не давая ей возможности подумать. Красным сигналом для человека должна стать фраза о якобы безопасном счёте, куда аферисты предлагают перевести деньги.
Мошенники часто хотят обобрать известных личностей, чтобы поживиться их накоплениями и имуществом. Так, сегодня Life.ru писал, что российскую актрису Елену Цорн развели, отобрав квартиру в центре Москвы за 50 миллионов рублей. Не останавливает аферистов и возраст жертв. Телефонные мошенники обокрали на 421 млн рублей 71-летнюю экс-главу Корпорации развития Самарской области. Благо, злоумышленников удалось найти.
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