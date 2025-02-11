Зампреда ЦБ Зубарева атакуют телефонные мошенники

Атакам телефонных мошенников подвергаются даже в Центробанке. Так, заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал, что не отвечает на незнакомые номера телефонов, поэтому добраться до его счетов у аферистов не получится.

«Конечно [звонят]. Но я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Мошенники меняют схемы регулярно, вариаций множество, и они зависят от типа потенциальной жертвы. Например, пенсионеров просят якобы подтвердить трудовой стаж, молодым предлагают заманчивое предложение о работе, кому-то присылают поддельные налоговые декларации», — рассказал Зубарев в интервью kp.ru.