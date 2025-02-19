В России запретят рекламные обзвоны
Министр Шадаев: Летом в России реализуют запрет на рекламный спам
Министерство цифрового развития России планирует ввести запрет на рекламный спам в виде обзвонов уже летом 2025 года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на пленарной сессии форума «Кибербезопасность в финансах».
«Ожидаем, что летом сможем реализовать запрет на рекламные обзвоны. Все звонки от организаций будут подлежать идентификации», — отметил он.
Ранее юрист объяснил, по каким явным признакам реально отличить настоящие «Госуслуги» от фальшивых. Кроме того, Life.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты.
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