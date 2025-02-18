«Фейк босс»: В МВД предупредили о мошеннической схеме, направленной на подростков
МВД: Аферисты звонят подросткам под видом руководства школы и выманивают деньги
Мошенники намеренно вводят детей и подростков в стрессовое состояние для хищения средств и имущества их родителей. Данная схема получила название «фейк босс» и используется именно на несовершеннолетних, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
«Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», после чего создали видимость «взлома» аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со «следователем», который убедил его в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей», — рассказали в управлении.
После этого, как уточни в ведомстве, запуганный ребёнок передал хранившиеся в доме ценности курьеру. Мошенники заранее попросили упаковать семейные сбережения в коробку и замаскировать их книгами из домашней библиотеки, чтобы избежать ненужных вопросов от доставщика, который, вероятно, тоже оказался случайной жертвой этой преступной схемы. В управлении призвали детей и подростков быть внимательными и сообщать взрослым о подозрительных звонках.
Ранее юрист перечислил явные признаки, по которым реально отличить настоящие «Госуслуги» от фальшивых. Кроме того, Life.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему для кражи электронной почты.
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