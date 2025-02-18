«Фейк босс»: В МВД предупредили о мошеннической схеме, направленной на подростков

Мошенники намеренно вводят детей и подростков в стрессовое состояние для хищения средств и имущества их родителей. Данная схема получила название «фейк босс» и используется именно на несовершеннолетних, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Подростку под видом завуча школы, где он учится, позвонили мошенники и убедили сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», после чего создали видимость «взлома» аккаунта. Находясь в стрессовой ситуации, школьник согласился пообщаться со «следователем», который убедил его в необходимости проведения «видеообыска» и «декларации» имеющихся дома ценностей», — рассказали в управлении.